(Казань, 27 июля, «Татар-информ», Елена Саляхова). Марина Змудзина – мать отравившегося во время пожара на Автосервисной подростка получит 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд Московского района Казани удовлетворил иск Марии Змудзиной частично. Женщина просила полмиллиона рублей у ПО «Меркурий» – на площадке, которую арендует предприятие, весной вспыхнули горючие вещества.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 14 мая на улице Автосервисной произошел пожар. В половине девятого утра загорелись цистерны с горючими веществами.

Горели толуол, ацетон, изобутанол. После пожара, который был ликвидирован спустя полтора часа, сотрудники министерства экологии зафиксировали загрязнение воздуха и земли.

Два жителя поселка Мостотряд, один из которых – 14-летний Артем, получили химическое отравление. Их доставили в больницу с токсическим действием красок и красящих веществ.

Мария Змудзина показала суду амбулаторную карту и выписку из ДРКБ, куда ее ребенок попал с химическим отравлением. Свидетели, среди которых была и вторая пострадавшая Ирина Шигапова, подтвердили, что в тот день Артем находился рядом с местом пожара и мог получить отравление химическими веществами.

«Я видела Артема на месте пожара. Он все время находился рядом с матерью. И только после обеда они уехали из поселка. Пожар начался в 8.20, в воздухе стоял неприятный запах гари», – рассказала Ирина Шигапова.

Андрей Судаков – директор ЖБИ №3, которому принадлежит территория, где произошел пожар, с иском был не согласен.

«Я весь день был на месте пожара. Но никакого отравления не получил. Те вещества, к примеру, толуол, после выброса в воздух выветриваются в течение 20 секунд. Ими отравиться практически нереально. Скорее всего, мальчик просто переволновался», – объяснил Андрей Судаков.

Суд, выслушав стороны, решил иск удовлетворить частично. Вместо пятисот тысяч рублей руководство ПО «Меркурий» должно будет выплатить матери Артема 10 тысяч рублей.