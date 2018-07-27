Умер журналист Виталий Шенталинский

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). На 79-м году жизни умер журналист, писатель и общественный деятель Виталий Шенталинский, сообщили в Международном историко-просветительском, благотворительном и правозащитном обществе «Мемориал».

«Его заслуги перед российской культурой невозможно переоценить. При первой возможности еще в годы перестройки Виталий Александрович создал и возглавил Комиссию по творческому наследию репрессированных писателей. Без него этой комиссии не было бы — и не вернулись бы, не пришли бы к читателям многие сочинения погибших авторов», — говорится в сообщении «Мемориала».

Шенталинский был редактором радио и телевидения, специальным корреспондентом журнала «Вокруг света». Кроме того, в журнале «Огонек» он вел рубрику «Хранить вечно».