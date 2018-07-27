(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В Казани росгвардейцы задержали напавшего с ножом на магазин, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления росгвардии по РТ.

Около часа дня в супермаркет на улице Фучика зашел мужчина, который, угрожая ножом 52-летней продавщице, украл из кассы магазина 25 тысяч рублей и скрылся.

52-летняя женщина рассказала прибывшим росгвардейцем о случившемся, и стражи порядка стали прочесывать ближайшую территорию. Предполагаемый преступник был пойман по горячим следам. Им оказался 41-летний местный житель.

Мужчину задержали, а нож изъяли. Ему предъявлено обвинение по статье «Разбой».