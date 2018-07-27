В Татарстане минимальный потребительский бюджет составил 15 тысяч рублей

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Во II квартале 2018 года минимальный потребительский бюджет в Татарстане составил 14 тыс. 985 рублей. Соответствующее постановление Кабмина региона за подписью Премьер-министра РТ Алексея Песошина опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

Кроме того, Правительство РТ утвердило величину прожиточного минимума в регионе за II квартал в расчете на душу населения в размере 8,8 тыс. рублей.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум признан равным 9 тыс. 356 рублей, для пенсионеров – 7 тыс. 177 рублей, для детей – 8 тыс. 896 рублей.