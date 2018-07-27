В Казани открыли памятник Хании Фархи

(Казань, 27 июля, «Татар-информ», Зиля Мубаракшина). Сегодня, в день годовщины смерти народной артистки Татарстана и Башкортостана Хании Фархи, на ее могиле открыли памятник.

Звезда татарской эстрады Хания Фархи ушла из жизни 27 июля 2017 года в Татышлинском районе Башкортостана, находясь в гостях у своей матери. Причиной смерти стала остановка сердца.

В торжественном открытии памятника принимали участие директор Татарской госфилармонии Кадим Нуруллин, артисты татарской эстрады Зухра Шарифуллина, Ильсия Бадрутдинова, Рамиль Миндияр, ИлСаф. Зухра Шарифуллина, выступая от имени артистов, отметила, что Хания Фархи «останется в сердцах любящих ее людей светлым и теплым солнцем». «Она сама была, как настоящий праздник», — сказала Шарифуллина, сделав отсылку к названию творческого коллектива певицы — «Байрам» («Праздник»).

Близкая подруга Хании Фархи Гульназ Шайхи выступила от имени исполнительного комитета Всемирного конгресса татар. «Она — лучшая, лучше нее никого нет. И, наверное, не было. Ни одного дня не выходит из памяти», — сказала она.

Торжественное открытие памятника также посетили дочери Хании Фархи – Алия и Алсу, муж Габдулхай, родная сестра певицы Фируза Ибатуллина.