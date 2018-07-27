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Татар-информ

27 июля 2018, 16:02

Общество

Почти 6 тыс. мигрантов в Татарстане получили помощь от благотворительной организации «Новый век»

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Общество

Почти 6 тыс. мигрантов в Татарстане получили помощь от благотворительной организации «Новый век»

Чаще всего через мобильное приложение M-Help обращаются к врачу и юристу, отметили в АБНО «Новый век».

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Почти 6 тыс. мигрантов в Татарстане получили помощь от благотворительной организации «Новый век». В офлайн-формате они смогли получить знания о правах и обязанностях, нормах поведения в России, правилах профилактики социально значимых заболеваний, а также информацию о системе государственных услуг и рынке труда в республике. Об этом сообщает пресс-служба АБНО «Новый век».

Также мигранты могут скачать мобильное приложение M-Help, которое было создано еще в 2016 году, чтобы всегда оставаться на связи со специалистами «Нового века». Сейчас приложение доступно в web-версии (http://mi-help.ru/) и только для смартфонов на базе Android. В скором времени планируется запуск M-Help на платформе iOS.

Чаще всего через мобильное приложение M-Help обращаются к врачу и юристу, отметили в АБНО «Новый век». Большинство мигрантов жалуются докторам на травмы, боли в сердце, животе или простуды. Популярные вопросы к юристу касаются гражданства и оформления на работу, нарушения прав, семейных отношений.

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