(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Глава МЧС Татарстана поблагодарил волонтеров-студентов за помощь во время ЧМ-2018, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Во время проведения мундиаля ежедневно на дежурства заступали до 10 – 12 студентов из казанских вузов, владеющие иностранными языками.

Их помощь пришлась как нельзя кстати. За время проведения чемпионата на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило свыше 400 звонков от иностранных граждан из 49 стран. Студенты с легкостью общались с гостями столицы Татарстана на 8 иностранных языках – английском, французском, испанском, немецком, китайском, японском, корейском и на фарси.

В основном иностранцы обращались в службу спасения либо в поисках багажа, либо с просьбой подсказать дорогу.

Волонтеры, которые помогали соблюдать безопасность на время ФИФА-2018 в составе дежурных смен, были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами МЧС РТ. Начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин отметил, что студенты оказали неоценимую помощь и получили серьезный опыт общения с иностранцами.

