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Елена Кривопатре

27 июля 2018, 14:49

Происшествия

Заказавшего убийство родной сестры и его соучастников осудили в Казани

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Происшествия

Заказавшего убийство родной сестры и его соучастников осудили в Казани

Фото: Елена Кривопатре

Оксану Рудник из Набережных Челнов «заказал» родной брат из-за квартиры матери.

(Казань, 27 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Заказавшего убийство родной сестры и двоих его соучастников осудили в Казани. Сегодня Верховный суд республики вынес приговор по этому делу. Следствие установило, что Ростислав Рудник из Набережных Челнов «заказал» свою родную сестру Оксану Рудник.

Предметом конфликта стала унаследованная от матери двухкомнатная квартира, которую женщина решила обменять. Она купила брату комнату в «малосемейке», а себе, взяв денег в кредит, купила однокомнатную. Брат посчитал такой расклад несправедливым и решил отомстить.

12 августа прошлого года в Набережных Челнах обнаружили тело 43-летней женщины. Экспертиза установила, что ее ударили острым предметом в шею, а затем задушили.

Уже через несколько дней полицейские задержали подозреваемых в убийстве – Олега Долгова, Евгения Рахова и брата убитой женщины. Все трое фигурантов ранее судимы. К слову, сам заказчик уже отсидел 11 лет за убийство.

Верховный суд РТ приговорил Рудника к 19 годам колонии особого режима.

Долгову и Рахову присудили строгий режим, при этом непосредственно убийце – Рахову – предстоит отсидеть 20 лет, а его пособнику Долгову – 16.

Еще один родной брат убитой Оксаны Рудник потребовал возместить ему моральный вред в размере трех миллионов рублей. Правда, суд счел эту сумму слишком большой и снизил ее в три раза, обязав подсудимых оплатить гражданский иск в один миллион рублей.

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней.

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