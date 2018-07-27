Госдума завершила самую продолжительную сессию XXI века

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В пятницу, 27 июля, Государственная Дума завершила самую продолжительную сессию XXI века: она длилась 7 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хочу отметить, что сессия, которую мы сегодня завершаем, самая продолжительная и напряженная с 1999 года», — отметил в ходе итогового пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Работа нижней палаты парламента была продлена до конца июля, чтобы решить необходимые задачи. Кроме того, было увеличено количество заседаний, а также их продолжительность.

Были приняты не только важные решения, но и рассмотрены те законопроекты, которые лежали в Госдуме с 1994 года, подчеркнул спикер и поблагодарил депутатов за совместную работу.

В субботу депутаты уйдут в отпуска. В следующий раз они соберутся в Государственной Думе в начале осени, 10 сентября.