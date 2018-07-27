Больше половины россиян не верят в высадку американцев на Луну

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). 57 процентов россиян не верят в то, что американский астронавт Нил Армстронг высадился на поверхность Луны в 1969 году, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Более половины россиян (57 процентов) утверждают, что никакой высадки людей на Луну не было, в 1969 году Правительство США фальсифицировало документальные материалы экспедиции на Луну», — говорится в исследовании. Отмечается, что чаще всего такого мнения придерживаются люди со средним образованием.

24 процента опрошенных верят в то, что астронавты высадились на Луну, затруднились ответить 19 процентов респондентов.

Опрос проводился 29-30 мая текущего года, в нем участвовали 2 тыс. людей старше 18 лет.