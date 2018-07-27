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Татар-информ

27 июля 2018, 14:20

Общество

Илья Варламов похвалил дворы Зеленодольска

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Общество

Илья Варламов похвалил дворы Зеленодольска

Фото: скриншот

Новый татарстанский проект по благоустройству дворовых территорий в спальных районах вызвал восторг у московского блогера.

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Популярный столичный блогер Илья Варламов, посетив Зеленодольск, посвятил благоустройству этого города заметку в своем авторском блоге. Новый татарстанский проект по благоустройству особо запущенных дворовых территорий в спальных районах вызвал у него восторг.

«Когда дело доходит до благоустройства, у нас всегда начинают с центра города. Что-то интересное на окраинах редко встретишь, а тем более невероятным выглядит грамотный подход к благоустройству в обычных дворах», – констатировал Варламов. По его мнению, особенно примечательно то, что запущенный в Татарстане пилотный проект предполагает планирование дворов совместно с жителями.

Упомянув, что в рамках программы уже приведены в порядок около десяти дворов, блогер описал изменения, произошедшие с одной из зеленодольских дворовых территорий. Проиллюстрировав текст фотографиями, он обратил внимание на перепланировку территории, перенос парковки, обустройство детской площадки и площадки для воркаута, использование боксов с растениями вместо ограждений, приобретение уличной мебели у местных производителей.

Бюджет на благоустройство двора составил 8 млн рублей. По словам Варламова, столичным проектировщикам можно было бы многому научиться в Татарстане, особенно по части создания «чего-то адекватного, полезного и комфортного для жителей» за такие сравнительно небольшие деньги.

Не обошел столичный урбанист вниманием и реконструкцию парка Урицкого в Казани.

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