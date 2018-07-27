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Заказавшего убийство родной сестры и его соучастников осудили в Казани

Татар-информ

27 июля 2018, 14:11

ОбществоСпорт

Силачи в Казани посоревнуются в буксировке грузовиков и скручивании сковородок

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ОбществоСпорт

Силачи в Казани посоревнуются в буксировке грузовиков и скручивании сковородок

В столице Татарстана отпразднуют Всероссийский день физкультурника.

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). 11 августа, во Всероссийский день физкультурника, в Казани пройдут соревнования силачей, сообщает пресс-служба мэрии.

В силовом экстриме и мас-рестлинге сразятся мужчины и женщины: в программе запланированы буксировка грузовиков, кантование трехсоткилограммовых покрышек и переноска огромных валунов. При этом женский силовой экстрим будет представлен в столице Татарстана впервые.

Кроме того, в празднике примет участие силовое шоу «Берсеркер». Его представители будут забивать гвозди руками, сгибать подковы, скручивать сковородки и проделывать множество других трюков.

Со спортивной программой выступят фитнес-клубы Казани, которые также устроят розыгрыш призов.

Праздник начнется в 10.00. Узнать подробности и записаться на участие можно на сайте Клуба любителей силового спорта.

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