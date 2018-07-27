В Казани на месяц закроют движение по улице Малая Красная

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В Казани более чем на месяц, с 28 июля по 31 августа, ограничат движение по улице Малая Красная. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Проезжую часть будут перекрывать поэтапно. С завтрашнего дня, 28 июля, по 6 августа будет закрыт участок от улицы Адамюка до улицы Бассейная. С 8 по 12 августа движение ограничат в районе перекрестка Малая Красная – Бассейная. А с 13 по 31 августа окажется перекрыт участок от Бассейной до улицы Большая Красная.

По информации Комитета внешнего благоустройства города, ограничение движения вводится из-за работ по реконструкции тепловода.