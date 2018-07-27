Татарстан вошел в топ-5 регионов России по вводу жилья в первом полугодии 2018 года

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Татарстан занял четвертое место среди регионов России по вводу жилья в первом полугодии 2018 года, говорится в исследовании портала объявлений о недвижимости ЦИАН.

За первые шесть месяцев этого года в республике ввели 1,22 млн кв. м жилья. Это на 12 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На первом месте оказалась Московская область (4 млн кв. м), за которой идут Ленинградская область (1,7 млн кв. м) и Краснодарский край (1,5 млн кв. м).

Всего в первом полугодии 2018-го в России было введено в эксплуатацию 29,3 млн кв. м жилой недвижимости (рост составил 3,7 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года).

При этом впервые в истории на достаточно длительном отрезке (за полгода) объем ввода жилья населением превысил объемы индустриального домостроения – 15,3 млн кв. м против 13,7 млн кв. м.