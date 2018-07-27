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Заказавшего убийство родной сестры и его соучастников осудили в Казани

Татар-информ

27 июля 2018, 12:00

Культура

Пара из Казани поборется за 10 миллионов рублей

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Культура

Пара из Казани поборется за 10 миллионов рублей

Фото: телеканал

На канале СТС стартует большое реалити-шоу «Союзники», участниками которого стали разведенные пары.

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). 19 августа в 19.30 на канале СТС стартует большое реалити-шоу «Союзники», участниками которого стали разведенные пары, а ведущими — экс-супруги Агния Дитковските и Алексей Чадов. Максимальный для российского ТВ денежный приз — 10 млн рублей — в финале шоу достанется не паре победителей, а их общим детям.

Среди героев — бывшие супруги Алексей и Регина Мироновы из Казани. Экс-пара воспитывает двоих детей — семилетнего Илью и двухлетнюю Алису. Участники развелись три года назад, в браке провели шесть лет. В первый год после свадьбы супруг носил Регину на руках, особенно когда узнал, что она ждёт первенца. Правда, через несколько месяцев начал изменять, а все измены «закрывал» дорогими подарками. Устав от бесконечного вранья, девушка подала на развод, хотя знала о том, что скоро родит второго ребёнка. Пара пришла в проект ради сына и дочери. «Мне хочется выиграть немалые деньги для детей, а всё остальное у нас и так нормально», — говорит Алексей. Его бывшая супруга так не считает: «Я бы не сказала, что у нас всё нормально. Нам предстоит всё время проводить под одной крышей, и, конечно, возникнут какие-то бытовые разногласия, потому что они всегда были во время нашей семейной жизни».

Кроме участников из Казани, за будущее своих детей поборются 7 пар из Москвы, Калининграда, Перми, Казани и других городов России и ближнего зарубежья. «Наши участники — далеко не подростки. И, конечно, сложно поверить, что человек, который прошёл добрую половину своей жизни, сейчас возьмёт и изменит своё отношение к происходящему. Но меня действительно удивляли, и в основном это были мужчины, которые показали, что не такие уж они и чёрствые. Вместе с ними рыдала вся съёмочная группа, в том числе и я», — говорит ведущая шоу Агния Дитковските.

Соведущим Агнии стал актёр Алексей Чадов, который прилетел на Шри-Ланку, где проходили съёмки реалити, поддержать бывшую жену и провести время с сыном Фёдором. По словам Агнии, их пару можно назвать союзниками: «Я даже больше скажу, наши отношения сейчас крепче, чем когда-либо, и всё это благодаря упорному труду и работе над собой. Нам комфортно вместе, а Фёдор растёт в любви со всех сторон. Это и есть главная задача родителей — уметь договариваться, научиться вместе отдыхать и вместе работать».

Участников проекта ожидали изнуряющие испытания, самым сложным из которых было выдержать друг друга. Вместе они прошли конкурсы с поеданием насекомых, неожиданный приезд тёщи и даже испытание «возрастом». Так, в одном из выпусков участников состарили на 40 лет с помощью сложнейшего 5-часового грима. А в конце каждого выпуска пары, проигравшие в конкурсах, номинировались на выбывание, и их судьбу решали остальные участники. И только два самых стойких дуэта в финале сразились за большой денежный приз.

«Союзники» — первая российская адаптация формата Extra Mile израильской компании Studio Glam, на счету которой 23 оригинальных шоу, реализованных на территории 28 стран. Реалити o разведённых парах уже увидели израильские и датские зрители, также проект готовится к запуску в Канаде, Китае, Чили, Испании, Греции и других странах.

ФАКТЫ О РЕАЛИТИ

25 испытаний предстояло пройти разведённым парам

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По воскресеньям в 19:30

12 недель на берегу океана, 8 разведённых пар и 25 испытаний на экстремальную близость — в новом шоу экс-супругам придётся забыть о прошлых обидах, преодолеть разногласия и объединиться ради общей цели. Ведь на кону — 10 миллионов рублей, которые могут достаться самому главному человеку в их жизни — ребёнку.

 

Производство: MASTIFF RUSSIA

Жанр: РЕАЛИТИ-ШОУ

Продюсеры: ДАРЬЯ ЛЕГОНИ ФИАЛКО, КСЕНИЯ БУГРИМОВА, АНТОН ГОРЕСЛАВСКИЙ, ФАТИМА ГАППОЕВА

Креативный продюсер: ФАТИМА ГАППОЕВА

Шеф-редактор: ДАРЬЯ РУБАНОВА

Режиссёр-постановщик: ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВ Оператор-постановщик: ДЕНИС ЕРЫШЕВ Количество выпусков: 12

Хронометраж: 72 МИНУТЫ

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