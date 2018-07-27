В Казани пройдут всероссийские соревнования по триатлону среди параатлетов

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В Казани 5 августа пройдут всероссийские соревнования по триатлону среди параатлетов, сообщает пресс-служба спортивной ассоциации Ironstar.

Старт спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата станет частью массового турнира по триатлону Ironstar Kazan 2018 Timerman Cup, который столица Татарстана будет принимать у себя с 3 по 5 августа.

Среди участников соревнований – 150 параатлетов. Им предстоит преодолеть дистанцию «спринт», которая включает заплыв (750 м), велогонку (20 км) и бег (5 км).

Маршруты соревнований проложены с учетом основных достопримечательностей Казани, таких как Казанский Кремль, мечеть «Кул-Шариф», Центр семьи «Казан», стадион Kazan-Arena и мост Миллениум, и по основным улицам исторического центра города.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в турнире Ironstar Kazan 2018 Timerman Cup примет участие трехкратный серебряный олимпийский призер Максим Вылегжанин.

Кроме того, сообщалось об ограничении дорожного движения в связи с проведением соревнований по триатлону.