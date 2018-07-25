В районах Татарстана пройдут показы короткометражек Всемирного фестиваля уличного кино

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). 1 августа Татарстан присоединится к V Всемирному фестивалю уличного кино – ежегодному зрительскому смотру короткометражного кино молодых авторов, сообщают организаторы проекта в республике.

В Татарстане участниками проекта станут следующие города и районные центры: Азнакаево, Алькеево, Атня, Балтаси, Болгар, Бугульма, Буинск, Елабуга, Зеленодольск, Камское Устье, Лаишево, Лениногорск, Мамадыш, Мензелинск, Пестрецы, Рыбная Слобода, Тетюши, Тюлячи. Показы пройдут в местных парках и скверах в единое время – в 20.30.

В Казани площадкой фестиваля станет сквер имени Аксенова. Вход для всех зрителей на всех площадках будет свободным. Целью мероприятия является продвижение отечественного кинематографа.

В конкурсную программу этого года вошли девять фильмов, в том числе короткометражная лента татарстанского режиссера Байбулата Батуллина «Половинки».

Также в шорт-лист вошли фильмы «Суперприз» (Константина Челидзе), «Кругосветка» (Александр Фомин), «Цугцванг» (Сергей Рамза), «Успех» (Валентин Сунцов), «Я тебя вижу» (Денис Кудрявцев), «Взятка» (Алексей Харитонов), «Темная ночь» (Иван Плечев) и «Ой» (Алла Елисеева).

Фестиваль проводится на открытых площадках России и мира с 2014 года.