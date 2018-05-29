Синоптики Татарстана предупреждают о грозах и граде

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Завтра, 28 июля, местами на территории Татарстана, в том числе и в Казани, днем и вечером ожидаются грозы, локально пройдут сильные дожди, предупреждают синоптики республики.

Грозы будут сопровождаться кратковременными усилениями ветра до 17 – 22 м/с (в Казани – до 15 – 20 м/с). Кроме того, возможен град, отмечается в распространенном Гидрометцентром РТ предупреждении об ухудшении погодных условий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о предупреждении Гидрометцентра России: высокая температура воздуха во многих регионах страны, в том числе и в Татарстане, будет способствовать ливням и грозам.