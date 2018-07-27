(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Казань заняла первое место в рейтинге эффективности управления в городских округах.

Лаборатория региональных политических исследований Высшей школы экономики и Агентство политических и экономических коммуникаций оценивали как эффективность работы органов управления, так и социально-экономическую ситуацию в городах, сообщает пресс-служба мэрии.

Столица Татарстана стала лидером в политико-управленческом блоке исследования и в общем рейтинге. В социально-экономическом блоке Казань получила «серебро», уступив только Ханты-Мансийску.

На втором месте итогового рейтинга эффективности управления в городских округах находится Тюмень, на третьем – Ростов-на-Дону. В топ-5 вошли также Ханты-Мансийск и Грозный, а вторую пятерку составили Саранск, Салехард, Калуга, Сочи и Уфа.