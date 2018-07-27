Жители казанского поселка Левченко провели акцию против плохих дорог

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Жители казанского поселка Левченко устроили акцию против плохих дорог, сообщает телеканал «Татарстан 24».

Жители поселка вышли на улицу Рахимова с плакатами, чтобы обратить внимание на крайне плохое состояние дорог. Они утверждают, что их не ремонтировали уже около 30 лет. На одном из плакатов протестующие сравнили проезжую часть с «адом».

При этом администрация в ответ на многочисленные обращения граждан ссылается на отсутствие средств для ремонта.

Одним из самых ярких моментов акции стало использование надувной лодки. Протестующие запустили ее в лужу, собравшуюся в одной из ям на разбитой проезжей части. Двое местных жителей даже сели в нее с веслами, имитируя греблю.