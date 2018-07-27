РСА: Проблемы доступности ОСАГО в Татарстане носят наименее выраженный характер

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Проблемы доступности ОСАГО в Татарстане носят наименее выраженный характер. Поэтому республику исключили из регионов действия системы «Единый агент» Российского союза автостраховщиков. Об этом сообщает пресс-служба союза.

В Татарстане в январе – марте заключено 255,4 тыс. договоров ОСАГО, в том числе в рамках системы «Единый Агент» — 2 тыс. 544 договора ОСАГО, это меньше 1 процента из общего числа договоров.

На смену РТ в перечне придет Приморский край.

Замену РСА предстоит согласовать с ЦБ. Соответствующее письмо уже направлено регулятору.

Соглашение о «Едином агенте» РСА вступило в силу 2 августа 2016 года. Мера направлена на улучшение ситуации с доступностью ОСАГО в некоторых регионах.