Глава Управления Президента РТ по работе с обращениями граждан встретится с челнинцами

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Начальник Управления Президента Татарстана по работе с обращениями граждан Роза Килькеева встретится с жителями Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Прием граждан будет организован 1 августа с 11 до 13 часов в общественной приемной мэра Набережных Челнов по адресу: ул. Ак. Рубаненко, д. 7 (Новый город, 3/18).

Помимо приема обращений Килькеева планирует дать оценку челнинской практике применения федеральных законов «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 года и «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» от 9 февраля 2009 года, а также татарстанского закона «Об обращениях граждан в Республике Татарстан» от 12 мая 2003 года.

Предварительная запись на прием ведется по телефону: 8 (843) 567-88-57.