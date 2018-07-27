(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). «Яндекс» выпустил анимационный ролик о Казани. Видео под названием «Необычная Казань: чем этот город отличается от всех других» опубликовано на YouTube.

«"Яндекс" смотрит на разные города с точки зрения характерных запросов: оказалось, что люди ищут очень разное и по-разному. Местная еда и колоритные слова, локальные увлечения и другие неповторимые особенности. Вот как выглядит Казань в поиске», – отмечается в комментарии к видео.

В ролике представлены такие национальные блюда, как чак-чак, манты, губадия, эчпочмак. Из местных достопримечательностей в видео попали мечеть «Кул-Шариф», Дворец земледельцев, Храм всех религий, Казанский цирк и так далее.

Кроме того, в ролике можно найти и отсылки к прошедшим в городе играм чемпионата мира по футболу.