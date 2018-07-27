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Татар-информ

27 июля 2018, 23:02

Культура

Юная исполнительница из Высокогорского района выступила на сцене Карнеги-холла в США

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Культура

Юная исполнительница из Высокогорского района выступила на сцене Карнеги-холла в США

Фото: biektaw.ru

Девочка исполнила программу 6-7-х классов – «Сказку» Назиба Жиганова, «Музыкальный момент» Рустема Яхина.

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Арина Хусниярова из Детской школы искусств им. С. Сайдашева Высокогорского района выступила на сцене Карнеги-холла в США, пишут «Высокогорские вести».

Арине девять лет, девочка учится в третьем классе, но исполнила программу 6-7-х классов – «Сказку» Назиба Жиганова, «Музыкальный момент» Рустема Яхина.

Вместе с Ариной выступали музыканты из разных городов России – победители конкурса Viva-muzic. Среди талантливых детей – жители Уренгоя, Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы, Екатеринбурга и других городов.

Исполнительское мастерство Арины Хуснияровой оценивало высокопрофессиональное жюри, среди которых значилось 50 членов ООН. Все они единогласно приняли решение пригласить Арину на следующий год для участия в конкурсе Steinway Hall, а также на выступление в Карнеги-холл.

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