Юная исполнительница из Высокогорского района выступила на сцене Карнеги-холла в США

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Арина Хусниярова из Детской школы искусств им. С. Сайдашева Высокогорского района выступила на сцене Карнеги-холла в США, пишут «Высокогорские вести».



Арине девять лет, девочка учится в третьем классе, но исполнила программу 6-7-х классов – «Сказку» Назиба Жиганова, «Музыкальный момент» Рустема Яхина.



Вместе с Ариной выступали музыканты из разных городов России – победители конкурса Viva-muzic. Среди талантливых детей – жители Уренгоя, Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Читы, Екатеринбурга и других городов.



Исполнительское мастерство Арины Хуснияровой оценивало высокопрофессиональное жюри, среди которых значилось 50 членов ООН. Все они единогласно приняли решение пригласить Арину на следующий год для участия в конкурсе Steinway Hall, а также на выступление в Карнеги-холл.