В ИА «Татар-информ» расскажут об итогах весенней парламентской сессии

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В понедельник, 30 июля, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная итогам весенней парламентской сессии.
В мероприятии примет участие депутат Государственной Думы РФ Ильдар Гильмутдинов.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.
Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru