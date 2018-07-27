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Татар-информ

27 июля 2018, 11:50

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Топ-3 самых онлайн-активных болельщиков фан-зоны в Казани

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ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Топ-3 самых онлайн-активных болельщиков фан-зоны в Казани

Фото: пресс-служба компании "Мегафон"

За месяц работы фан-зоны ее гости передали 33 терабайта интернет-трафика и беспрерывно проговорили более пяти лет.

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). За время прошедшего чемпионата мира по футболу сеть «МегаФона» в Казани зарегистрировала абонентов из 94 стран. В фан-зоне они смотрели матчи, звонили родным с новостями и делились впечатлениями в Интернете. За месяц гости фестиваля болельщиков передали 33 терабайта интернет-трафика и беспрерывно проговорили более пяти лет.

Интернет-трафик с размещением фото и видео в Сети активно использовался 1 июля, в день игры Россия – Испания, и 6 июля, в момент игры Бразилия – Бельгия. В оба дня суточный объем трафика на территории фестиваля фанатов превысил 1,2 терабайта. Самым интернет-активным матчем стала игра сборных России и Хорватии. Болельщики получили и отправили фото и видео на 1,5 терабайта.

По данным «МегаФона», самыми активными пользователями услуг мобильной связи и Интернета во время ЧМ в Казани стали представители США, их делегация оказалась самой многочисленной. За матчем Польша – Колумбия на открытой площадке у Центра семьи «Казан» одновременно наблюдали более 500 представителей этой страны. Они же активнее остальных болельщиков звонили – за месяц наговорили более 43 часов и прокачали интернет-трафик, объем которого равен 400 тыс. фотографий. На втором месте оказались французские болельщики, отправившие в Сеть более 200 тыс. фотографий. На третьем – гости из Бразилии с 60 тыс. фотографий, более 250 бразильцев болели за своих в фан-зоне на матче Бразилия-Бельгия 6 июля.

«Наши гости во время матчей на Kazan-Arena и в течение всех игр в фан-зоне активно звонили, писали и отправляли сообщения в Интернет. Сеть "МегаФона" справилась с задачей, все фото и видео были доставлены и размещены вовремя. Мы обеспечили качество связи, которое с увеличением числа пользователей оставалось на уровне обычного дня, а также быстрый мобильный Интернет, скорость которого составляла в пиковых значениях 110 мегабит в секунду. Можно с уверенностью сказать, что чемпионат по футболу в России стал самым интернет-активным», – прокомментировал итоги мундиаля директор регионального отделения компании «МегаФон» по Республике Татарстан Андрей Золотарев. 


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