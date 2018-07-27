УФАС по РТ заподозрило поставщиков реагента для очистки сточных вод в сговоре

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану заподозрило поставщиков реагента для очистки сточных вод (ООО «Метахим», ООО «Аурат-ВВ», ООО «Химпродмаркет» и ООО «Сибресурс») в сговоре и разделе товарного рынка. Расследование начато по обращению ООО «Челныводоканал», сообщает пресс-служба ведомства.

Сравнив цены на сульфат алюминия, указанные в коммерческих предложениях компаний, и их заявленные цены на торгах у казанского «Водоканала», «Челныводоканал» обнаружил завышение цен на товар.

На торгах в Казани ООО «Метахим» предложило цену в 5,2 тыс. рублей за тонну, ООО «Аурат-ВВ» – 5 тыс. 167 рублей, а ООО «Сибресурс» – 6 тыс. 467 рублей.

Когда же челнинское предприятие обратилось к ним за коммерческими предложениями, «Метахим» в ответ назвал цену в 20 тыс. 695 рублей за тонну, «Аурат-ВВ» – 20 тыс. 884 рублей, а «Сибресурс» – 22 тыс. рублей.

При этом на период 2017-2018 годов «Челныводоканал» заключил договор с ООО «Химпродмаркет» по цене 18,7 тыс. рублей за тонну на общую сумму свыше 45 млн рублей.

«В действиях участников товарного рынка ООО "Метахим", ООО "Аурат-ВВ", ООО "Химпродмаркет" и ООО "Сибресурс", согласно выводам Татарстанского УФАС России, имеются признаки нарушения п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона о защите конкуренции, что выразилось в достижении хозяйствующими субъектами – конкурентами соглашения по разделу товарного рынка поставки сульфата алюминия на территории Республики Татарстан», – отмечается в сообщении антимонопольного ведомства.