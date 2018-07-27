Главное
Экс-главу Тукаевского района задержали сразу же после решения суда о его освобождении

Оксана Романова

27 июля 2018, 11:47

ОбществоЗдоровье и средаАктуальная урбанистика Татарстана

Мэрия Казани подтвердила намерение создать водно-болотный «заповедник» в парке Победы

Рекомендуем

ОбществоЗдоровье и средаАктуальная урбанистика Татарстана

Мэрия Казани подтвердила намерение создать водно-болотный «заповедник» в парке Победы

Фото: Рамиль Гали

Территория с особым природоохранным режимом займет до ста гектаров площади в густонаселенном жилом районе города.

(Казань, 27 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). В мэрии Казани подтвердили намерение создать водно-болотный птичий «заповедник» на территории парка Победы.

«В настоящее время прорабатывается вопрос о создании на территории парка Победы водно-болотного парка», – сообщила пресс-служба мэрии в ответ на редакционный запрос ИА «Татар-информ».

Над проектом природного парка в черте города городские власти работают совместно с Институтом проблем экологии и недропользования Академии наук РТ. Проведено обследование видового разнообразия, даны рекомендации градостроителям по организации территории с озерными экосистемами в составе городской рекреационной зоны.

Как рассказал ранее ИА «Татар-информ» заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования АН РТ Дмитрий Иванов, примером подобного птичьего парка в городской среде может служить «Птичья гавань» в Томске.

Предварительно для создания парка рассматривается территория площадью 100 га в границах «Парк Хаус» – парк Победы / улица Бондаренко – улица Чуйкова. Помимо благоустройства, по словам Иванова, необходимо будет закрепить более строгий по регламентам использования природоохранный статус парка. Сейчас территория парка Победы обладает самым низким статусом особо охраняемой природной территории (ООПТ) – ООПТ местного значения.

В мэрии Казани, впрочем, подчеркнули, что «на данном этапе обсуждать подробности проекта преждевременно».

Реклама

Следующая новость

Казанцы увидят полное затмение кровавой Луны, недоступное жителям Америки
Новости дня
12:53
Экс-главу Тукаевского района задержали сразу же после решения суда о его освобождении

Василь Хазеев вышел из зала суда в наручниках.

12:52
Казанцы увидят полное затмение кровавой Луны, недоступное жителям Америки

В столице РТ астрономическое событие можно будет наблюдать начиная с 22.30.

12:43
«Билайн» использует точки Wi-Fi с адаптивной антенной системой для качественного Интернета на AFP

Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People пройдет с 10 по 12 августа в поселке Большое Козино под Нижним Новгородом.

12:39
Тренерский штаб УНИКСа пополнил Василис Симчак

Специалист станет помощником главного тренера казанского клуба Димитриса Прифтиса.

12:32
Спасский район Татарстана ждет гостей на фестиваль «Великий Болгар-2018»

Фестиваль средневекового боя пройдет на территории Болгарского музея-заповедника 11 и 12 августа.

12:31
Суд отказался арестовывать экс-главу Тукаевского района Василя Хазеева

Василя Хазеева отпустили из зала суда.

12:26
ВТБ начинает кредитование малого бизнеса в сегменте сельского хозяйства

Средства предоставляются на оборотные и инвестиционные цели на срок до семи лет.

12:20
«Яндекс» выпустил анимационный ролик о Казани

Ролик основан на поисковых запросах «Яндекса», в видео представлены татарская еда и достопримечательности Казани.

12:14
УФАС по РТ заподозрило поставщиков реагента для очистки сточных вод в сговоре

Расследование начато по обращению ООО «Челныводоканал», которое столкнулось с завышением цен на реагент.

12:00
Муфтий Татарстана дал интервью гендиректору «Татмедиа» Андрею Кузьмину

Полный текст интервью выйдет 28 июля на сайте sntat.ru.

11:50
Топ-3 самых онлайн-активных болельщиков фан-зоны в Казани

За месяц работы фан-зоны ее гости передали 33 терабайта интернет-трафика и беспрерывно проговорили более пяти лет.

11:47
Мэрия Казани подтвердила намерение создать водно-болотный «заповедник» в парке Победы

Территория с особым природоохранным режимом займет до ста гектаров площади в густонаселенном жилом районе города.

11:41
Экс-глава Тукаевского района отказался признаваться в незаконном выделении земли

В Набережных Челнах суд избирает меру пресечения для бывшего главы Тукаевского района.

11:35
В Казани водитель скутера сломал ключицу

Молодой человек превысил скорость и столкнулся с препятствием на Подлужной улице.

11:30
Алексей Песошин наградил выдающихся татарстанцев в Казанском Кремле

Премьер-министр РТ вручил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетные звания и другие госнаграды России и Татарстана.

11:28
«Теплица будущего» в Лениногорске будет давать круглогодичный урожай

На текущей стадии строительства в теплицу уже вложено 180 миллионов рублей.

11:18
Две части «Гарри Поттера» на татарском языке презентуют в августе

Презентация состоится в рамках VIII Всемирного форума татарской молодежи.

11:10
Новое оборудование поможет в проверке пчеловодческой продукции Татарстана на пестициды

Газовый хроматограф, определяющий молекулы опасных веществ в пробах, поступит в Татарскую межрегиональную ветеринарную лабораторию до конца года.

10:52
УФАС по РТ заявило о превышении присутствия «Пятерочки» в Татарстане

Арбитражный суд РТ рассмотрит правомерность открытия в селе Теньки Камско-Устьинского района магазина «Пятерочка».

10:50
Клуб любителей татарского языка в Уфе переходит в онлайн

В Уфе теперь можно изучать татарский язык в любом удобном месте.

10:47
Казанцы назвали детей Батыром, Рамзесом и Авророй

За прошедшую неделю в Казани родились 433 малыша – 236 мальчиков и 197 девочек.

10:43
В Лениногорске спасатели прогнали ос из детсада

Улей располагался на детской площадке возле учреждения №7 по улице Горького.

10:43
В Казани появятся три новые платные парковки на 259 мест

Стоимость парковки на улицах Сибгата Хакима и Абсалямова составит 30 рублей в час.

10:34
ABC узнала о планах США нанести удар по Ирану с помощью Австралии
10:19
КНДР вернула останки 55 американских солдат в США
События
Картина дня

Алексей Песошин наградил выдающихся татарстанцев в Казанском Кремле

Премьер-министр РТ вручил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетные звания и другие госнаграды России и Татарстана.

Назначены три заместителя министра по делам молодежи РТ

Постановление Кабинета Министров РТ о назначении заместителей министра по делам молодежи РТ подписано 23 июля.

На празднование Дня республики и города Татарстан потратит 10 млн рублей

День республики и города отметят салютом, концертом и торжественным приемом.

Ежегодные затраты Татарстана на посевную и уборочную кампании составляют 22 млрд рублей

В ближайшие два дня уборочная страда начнется во всех районах РТ.

В Татарстане уборочная кампания ведется уже в 13 районах

Средняя урожайность по республике равняется 34,1 ц/га.