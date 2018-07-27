Алексей Песошин наградил выдающихся татарстанцев в Казанском Кремле

(Казань, 27 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня в Казанском Кремле вручил государственные награды России и Татарстана.

Церемония награждения началось с вручения медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Из рук главы Правительства РТ их получили три человека: заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Юрий Аляшев, начальник смены цеха завода бутилового каучука ПАО «Нижнекамскнефтехим» Валерий Семин и слесарь-инструментальщик ПАО «Оргсинтез» Николай Фирсов.

Кроме того, Алексей Песошин вручил удостоверения о присвоении почетных званий заслуженных работников врачам, химикам, деятелям искусств, изобретателям, машиностроителям и представителям других профессий. Всего медали, звания, грамоты и благодарности получили 43 человека.

Среди них оказался и машинист компрессорных установок завода бутилового каучука ПАО «Нижнекамскнефтехим» Владимир Туртыгин, который стал заслуженным химиком РФ. Его богатый опыт и знание технологий помогли коллективу при запуске третьей нитки охлаждения и конденсации возвратных продуктов, а также холодильной установки «Нева». Это позволило предприятию увеличить выпуск бутиловых и галобутиловых каучуков до 107,7 тыс. тонн в год, при этом качество произведенной продукции выросло.

Также сегодня был отмечен за свои заслуги полковник Рустам Юмагулов, который возглавляет 15-й отряд Федеральной противопожарной службы по РТ. Ему присвоили звание заслуженного спасателя Татарстана. Его совместная со службами Набережных Челнов и Тукаевского района республики деятельность в последние годы привела к постоянному снижению количества пожаров и к уменьшению числа погибших на них людей.

Песошин отметил высокую важность и востребованность той работы, которой занимаются присутствующие в зале. Именно такие люди, по его словам, каждый день двигают республику вперед и делают Татарстан лидером страны в самых разных отраслях.

«Сегодня здесь присутствуют работники различных отраслей. Я хочу поблагодарить вас за добросовестную работу, преданность своему делу. Ваш ежедневный труд вносит огромный вклад в повышение уровня жизни в республике и социально-экономическое развитие нашей страны. Вы делаете нашу страну сильной и процветающей», – заключил Премьер-министр РТ и пожелал присутствующим и дальше продолжать трудовые и творческие подвиги на благо Татарстана и России.