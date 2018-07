Жителей Казани ждет трехдневное мультиформатное событие TAT CULT

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). 29, 30 и 31 августа на различных городских площадках состоится мультиформатное событие, направленное на продвижение современной городской культуры и искусств — TAT CULT, сообщают организаторы.

В рамках трехдневного мероприятия опытные артисты предстанут вместе с андеграундными деятелями на одной площадке, современные художники представят уникальные арт-объекты, а пионеры медиа-арта — аудиовизуальные инсталляции.

В программе запланированы более пяти локаций по всему городу, выступления 30 лучших команд татарской сцены из 20 городов мира, а также главных представителей российской электронной сцены и 12 часов непрерывной живой музыки на пяти сценах.

29 августа пройдут образовательные лекции, мастер-классы и встречи с хедлайнерами и приглашенными экспертами в области культуры, истории и современного искусства.



30 августа в Казанском Кремле состоится фестиваль TAT CULT FEST. Хедлайнерами фестиваля станут музыканты с мировым именем: Зуля Камалова and The Children of the Underground (Австралия), Энвер Измайлов (Крым), Aygyul (Австрия), Super Tatar (Финляндия/Германия/Татарстан), АИГЕЛ (Санкт-Петербург/Набережные Челны) и другие.



Финальный штрих фестиваля — официальное афтепати ГОСТ Звук & Центр Прометей — пройдет 31 августа на «Фабрике Алафузова».

Организаторами фестиваля современной татарской культуры и искусств выступают Yummy Music, Всемирный форум татарской молодежи и казанские городские сообщества.