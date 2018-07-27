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Татар-информ

27 июля 2018, 11:18

ОбществоКультура

Две части «Гарри Поттера» на татарском языке презентуют в августе

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ОбществоКультура

Две части «Гарри Поттера» на татарском языке презентуют в августе

Презентация состоится в рамках VIII Всемирного форума татарской молодежи.

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Вторую и третью части гепталогии Джоан Роулинг о Гарри Поттере «Гарри Поттер и тайная комната» и «Гарри Поттер и узник Азкабана» в переводе на татарский язык презентуют 5 августа в рамках VIII Всемирного форума татарской молодежи. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Перевод на татарский второй и третьей частей цикла романов Роулинг о «мальчике, который выжил», подготовили студенты Казанского (Приволжского) федерального университета во главе с главным редактором научно-просветительского проекта «Гыйлем» Айдаром Шайхиным.

5 августа в парке «Черное озеро» на фестивале современной татарской культуры «Сенной базар» («Печән базары») переводчики впервые представят плоды своих трудов широкой публике. Для гостей мероприятия будут прочитаны вслух фрагменты поттерианы на татарском языке. Официально переводы обеих книг пока не изданы.

Перевод первой книги цикла «Гарри Поттер и философский камень» («Һарри Поттер һәм фәлсәфә ташы») был представлен в 2017 году – также на «Сенном базаре».

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