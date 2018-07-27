«Теплица будущего» в Лениногорске будет давать круглогодичный урожай

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В Лениногорске продолжается строительство громадной уникальной теплицы, где можно будет круглый год выращивать урожай, пишет местная газета «Лениногорские вести».

Объект осмотрел министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов. Местные аграрии рассказали ему, что масштабный проект является современным комплексом последнего поколения. В теплице планируют выращивать овощи для жителей города и района.

Площадь сооружения превышает три гектара. Вскоре здесь вырастут огурцы, салат и помидоры. Теплицу оснастят новейшим оборудованием. Компьютерная программа позволит управлять климатом внутри помещения. Кроме того, 20 часов в сутки будет работать система освещения для лучшего созревания плодов.

Руководитель крестьянского фермерского хозяйства «Виктория» Владимир Мадиев пообещал, что в овощах не будет химикатов и все продукты будут экологически чистыми.

На текущей стадии строительства в теплицу уже вложено 180 млн рублей. Для перехода на следующую стадию требуются значительные средства. Глава Минсельхозпрода Татарстана пообещал помочь в решении финансовой стороны вопроса.