В Зеленодольске создали бетонную галерею под открытым небом

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В Зеленодольске, на улице Молодежной, завершилась роспись бетонной стены после двух месяцев плодотворной работы, пишут «Новости Зеленодольска».



Проект «Яркий Зеленодольск» стал победителем конкурса президентских грантов в прошлом году. Для его реализации городу выделили свыше 476 тыс. рублей. На эти средства были закуплены грунтовые материалы, фасадные краски высокого качества, инвентарь, а также выделили часть бюджета на вознаграждение художникам и налоги.



Идею поддержали педагоги Детской художественной школы, благодаря которым проект и был реализован. В своих работах мастера кисти запечатлели достопримечательности города, градообразующие заводы, природу родного края.



Член Союза художников Татарстана и России Диля Барышева рассказала, что в конце каждого рабочего дня художники фотографировали стену, затем пересматривали и оценивали получившийся результат. Таким образом, роспись стены не прекращалась никогда, по словам Барышевой, «все это время была внутри».



Благочинный Зеленодольского округа отец Святослав отметил, что за время работы у стены получил массу позитива. А сейчас всех участников процесса охватывает грусть, потому что уже не надо идти к стене.



Расписная стена уже стала местом притяжения для туристов – четыре туристические группы из Ярославля, Иваново, Владимира, Костромы, Суздаля, Плеса и других городов побывали в Зеленодольске и оценили галерею под открытым небом.



Глава Зеленодольского района Александр Тыгин вручил авторам проекта «Яркий Зеленодольск» благодарственные письма и отметил, что с нетерпением ждет, что еще «преподнесут творческие боги любимому городу».