Муфтий Татарстана дал интервью гендиректору «Татмедиа» Андрею Кузьмину

(Казань, 27 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин дал интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.

Председатель ДУМ РТ рассказал об итогах съезда «Изге Болгар жыены», а также о том, почему люди поклоняются камням и как бороться с этим суеверием. Также он поделился планами по развитию курсов татарского языка в мечетях, затронул тему спорта и объяснил, почему выбрал для себя занятия джиу-джитсу.

Кроме того, Камиль хазрат пояснил, из-за чего в РТ меняется время намаза и почему в республике необходимо развивать халяльный туризм.

Полностью интервью можно будет прочитать 28 июля на сайте sntat.ru. Видеоверсия будет опубликована на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители телеканала «Татарстан 24» смогут увидеть в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.