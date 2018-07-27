ABC узнала о планах США нанести удар по Ирану с помощью Австралии

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Соединенные Штаты готовятся к нанесению ударов по ядерным объектам Ирана, и операция может быть проведена уже в августе. В определении целей может принять участие Австралия, сообщает Австралийская телерадиовещательная корпорация (ABC).

По словам источников телеканала в Правительстве страны, помимо австралийских оборонных объектов в определении целей должны принять участие и британские спецслужбы.

При этом один из собеседников ABC указал на различие между предоставлением информации и непосредственным участием в нанесении удара.

В операции может быть задействован расположенный на австралийской Северной территории секретный объект, участвующий в управлении американскими разведывательными спутниками. Он является одним из ключевых элементов инфраструктуры так называемого альянса «Пяти глаз», объединяющего спецслужбы Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США.