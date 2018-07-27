Клуб любителей татарского языка в Уфе переходит в онлайн

(Уфа, 27 июля, «Татар-информ», Миляуша Латыпова). В столице Башкортостана продолжает работать «Клуб любителей татарского языка». В течение года в нем занимались более 30 человек в возрасте от 23 до 57 лет.По словам руководителя клуба Гульшат Сафиной, число желающих изучать родной язык растет. Среди них есть и жители зарубежных стран.

«Дистанционное обучение — относительно новое для меня. С зимы я занимаюсь с женщиной, живущей в Германии. Недавно ко мне обратилась девушка, которая родилась в Алма-Ате, а сейчас живет в Нью-Йорке. В работе использую различные гаджеты. В основном, общение происходит по скайпу. По ходу занятия я даю прослушать аудиоматериал или музыку, параллельно по телефону пишу новые татарские слова. В целом, во время групповых занятий много внимания уделяется грамматике татарского языка, но еще больше — изучению культуры, фольклора, литературы и истории татарского народа. Отличие от классических уроков в том, что акцент делается на привитии любви к татарскому языку — интересные мотивирующие гости, совместные походы в татарский театр, кулинарные уроки, мастер-классы по рисованию татарского орнамента, песни, потешки и т.д.» — рассказывает Сафина.

Новый набор для желающих изучать татарский язык, культуру и традиции родного и неродного татарского языка в Уфе будет открыт в сентябре.