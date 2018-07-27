(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В Казани появятся три новые платные парковки на 259 мест. Соответствующее постановление исполкома города опубликовано в очередном сборнике документов и правовых актов муниципального образования.

Автомобили можно будет оставлять на четной стороне улицы Сибгата Хакима от пересечения с улицей Абсалямова до пересечения с улицей Меридианная (а также заездные карманы на Сибгата Хакима), а также на ее четной стороне от пересечения с Меридианной до пересечения с улицей Мусина. Площадки вместят 199 машин.

Также платная парковка появится на улице Абсалямова (нечетная сторона улицы от пересечения с улицей Сибгата Хакима до пересечения с улицей Чистопольская, заездные карманы на Чистопольской). Здесь можно будет разместить 60 автомобилей.

Стоимость услуги составит 30 рублей в час.

Таким образом, общее количество платных машино-мест в Казани увеличится до 3 тыс. 542.