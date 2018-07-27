УФАС по РТ заявило о превышении присутствия «Пятерочки» в Татарстане

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Арбитражный суд Татарстана рассмотрит правомерность превышения присутствия торговой сети «Пятерочка» на территории Камско-Устьинского района республики. С заявлением в суд обратилось Управление Федеральной антимонопольной службы по РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

По мнению Татарстанского УФАС, компания ООО «Агроторг» не имела права открывать в 2017 году магазин «Пятерочка» в селе Теньки Камско-Устьинского района, так как по итогам 2016 года доля товарооборота торговой сети в границах района превысила допустимый предел в 25 процентов.

Договор на аренду был заключен 3 марта 2017 года со сроком на 15 лет. «Договор, заключенный сторонами в нарушение ст. 14 закона о торговле, Татарстанское УФАС России считает недействительным, а сделку ничтожной», – отмечается в сообщении.

Антимонопольный орган просит Арбитражный суд РТ признать сделку недействительной и принять меры, направленные на возврат права на переданный объект арендодателю.