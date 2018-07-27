КНДР вернула останки 55 американских солдат в США

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Власти Северной Кореи передали для перезахоронения на родной земле останки 55 американских солдат, погибших во время Корейской войны 1950 – 1953 годов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Этот жест стал первым шагом к выполнению договоренностей Президента США Дональда Трампа и Высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына, достигнутых на встрече в Сингапуре 12 июня. Для обнаружения останков примерно 5,3 тыс. погибших американских солдат необходимо возобновить поисковые операции, отметили в пресс-службе Белого дома.

РБК сообщает, что Дональд Трамп в своем Twitter’е поблагодарил Ким Чен Ына за то, что он совершил важный поступок для многих американских семей.