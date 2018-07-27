Зеленодольский завод имени Горького проведет переговоры с ВМС Вьетнама

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Руководство Зеленодольского завода имени Горького проведет переговоры с представителями Военно-морских сил Вьетнама. Встреча сторон пройдет на площадке I Международного дальневосточного морского салона во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба АО «Рособоронэкспорт».

Также члены вьетнамской делегации встретятся с руководством АО «Восточная верфь».

Военно-техническое сотрудничество с Вьетнамом является одним из приоритетных направлений деятельности Рособоронэкспорта, отметил генеральный директор компании Александр Михеев. По его словам, более половины объема сотрудничества сторон за последние десять лет связано с военным флотом.

Зеленодольский судостроительный завод построил для Вьетнама четыре фрегата проекта 11661Э («Гепард 3.9»): Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo и Quang Trung.