Капитализация Facebook за день упала более чем на сто миллиардов долларов

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Акции Facebook Inc. упали за один день, 26 июля, на 19 процентов. Капитализация социальной сети снизилась более чем на 120 млрд долларов, что стало историческим рекордом для компании, имеющей листинг в США, сообщает «Интерфакс».

Причиной обрушения акций корпорации, возглавлявших в этом году рост бумаг ведущих технологических компаний, стала переоценка инвесторами ее перспектив. Ранее финансовый директор компании Дэвид Вейнер заявил, что общие темпы роста прибыли продолжат замедляться в течение 2018 года.

Кроме того, Facebook Inc. ожидает более быстрого увеличения расходов в 2019 году, в том числе и из-за различных регулятивных рисков.

Из-за введения в Европе нового законодательства о защите персональных данных число активных пользователей Facebook в регионе упало за квартал на один процент.

Соцсеть столкнулась также с последствиями скандала вокруг Cambridge Analytica, который потребовал от нее увеличения внимания к защите данных пользователей.