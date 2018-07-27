В РФ предложили выдавать лицензии водителям такси

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В России водители такси в будущем смогут работать только при наличии специальной лицензии на право осуществления таксомоторной деятельности для физлиц, сообщает RT.

Общероссийское объединение пассажиров направило соответствующее обращение в комитет Государственной Думы по транспорту и строительству.

Зампредседателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов рассказал, что на сегодняшний день лицензия выдается только на машину и необходима она только для работы в классических таксопарках. Человек, решивший заработать на пассажирской перевозке с помощью агрегатов такси, может и не иметь лицензию на автомобиль.

По мнению Зотова, из-за отсутствия нормативно закрепленных требований к таксистам, злоумышленники часто промышляют на перевозке пассажиров. Постановление направлено на прекращение возможных случаев применения насилия или же высадки пассажиров в малонаселенном районе, в частности, в лесу.

В организации считают, что нужно закрепить обязанность компаний по перевозке людей и агрегаторов заключать трудовые договоры с работником. Также общественники полагают, что следует прописать понятие «тариф» и определить уполномоченный орган для установления минимальных тарифов в регионах. Такие меры позволят привлекать к ответственности недобросовестных водителей, которые повышают цены.