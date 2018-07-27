В день годовщины смерти Хании Фархи на ее могиле откроют памятник

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Сегодня исполняется год со дня смерти народной артистки Татарстана и Башкортостана Хании Фархи. Ожидается, что в 11.00 пройдет официальное открытие памятника на могиле певицы.

Недавно на могиле Фархи на кладбище Ново-Татарской слободы установили надгробный камень. На камне высечен отрывок из стихотворения — посвящения Хании Фархи, написанного народным поэтом Робертом Миннуллиным.

Звезда татарской эстрады Хания Фархи ушла из жизни 27 июля 2017 года в родном Татышлинском районе Башкортостана, где она гостила у матери. 31 мая певице исполнилось бы 58 лет.