(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Исполняющим обязанности главного редактора российского Forbes назначили Андрея Золотова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу медиа группы ACMG.

Назначение Золотова вместо Николая Мазурина является очередным шагом в развитии портфеля брендов, считают в компании. В группе убуждены, что новый глава редакции «не только сохранит курс на самые жесткие стандарты деловой журналистики», но и даст старт развитию новых, глобальных проектов.

В пресс-службе ACMG рассказали, что Золотов присоединился к команде Forbes в 2016 году, тогда он возглавил редакцию Forbes Life для перезапуска журнала и digital-канала.

В начале июня с поста главного редактора российского Forbes был уволен Николай Усков, который занимал эту должность с января 2016 года. Сам Усков объяснил увольнение конфликтами с владельцем «АС РУС Медиа» Александром Федотовым, а издательский дом ACMG — неудовлетворенностью качеством работы редактора.