Президент США: В НАТО есть «один или два диктатора»

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что среди лидеров стран — членов Североатлантического альянса есть «один или два диктатора». Об этом сообщает RT со ссылкой на The Washington Examiner.

При этом американский лидер не уточнил, глав каких стран НАТО считает диктаторами. Однако Трамп отметил, что именно тем, кого он так назвал, легче всего оплачивать расходы на оборону.

Ранее Президент США призвал НАТО увеличить оборонные взносы, доведя их в конечном итоге до 4 процентов от ВВП.

Он также потребовал от Североатлантического альянса немедленно поднять расходы на армию до 2 процентов.