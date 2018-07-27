Члены БРИКС подписали декларацию по итогам десяти лет

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Лидеры государств БРИКС на саммите в Йоханнесбурге приняли декларацию по итогам десяти лет работы организации, сообщает РБК.

В документе лидеры подтвердили приверженность принципам демократии и равенства и призвали бороться с протекционизмом в политике после тарифных угроз, высказанных американским лидером Дональдом Трампом.

Лидеры пятерки также обсудили вопрос о ситуации в Сирии. Они выступили с призывом не допускать применения силы в регионе и вмешательства извне. Также они призвали согласовывать все действия, связанные с урегулированием ситуации в регионе, с уставом ООН.

Члены БРИКС выразили обеспокоенность в связи с возможной гонкой вооружений в космическом пространстве и призвали к полной реализации условий Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

После саммита глава России Владимир Путин провел переговоры с новым лидером ЮАР Сирилом Рамофосой. Также Путин планирует встретиться с главой Аргентины Маурисио Макри, с которым обсудит подготовку к саммиту «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе.