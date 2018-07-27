Инженеры построили самый маленький дом в мире

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Инженеры из Франции сконструировали самый маленький дом в мире, высота которого не более 15 микрометров, сообщает RT со ссылкой на Popular Mechanics.

Как отмечает американское научно-популярное издание, дом поместился на поверхности оптического волокна, который имеет толщину меньше человеческого волоса.

В процессе создания инженеры использовали систему uRobotex, чей принцип работы основывается на деятельности микроскопических роботов.

Ученые предполагают, что система имеет большие перспективы. Так, технология может быть использована в медицине для проникновения в кровеносные сосуды.