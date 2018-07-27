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Татар-информ

27 июля 2018, 07:18

Политика

Украинский премьер призвал «не преклонять колено» перед Москвой

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Политика

Украинский премьер призвал «не преклонять колено» перед Москвой

По мнению премьер-министра, Украина в будущем сможет начать полномасштабную добычу собственного газа.

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал сохранить энергетическую независимость страны, сообщает RT.

По словам Гройсмана, он всегда удивлялся, как Украина, которая имеет большие запасы природного газа, покупала его у России. «Стоило наступить декабрю, как любая власть преклоняла голову и колено, ползала в Москву и договаривалась о цене на газ», — заявил он. 

По мнению премьер-министра, страна сможет в будущем начать полномасштабную добычу собственного газа. 

В июне глава Украины Петр Порошенко заявил, что страна создает группу в ЕС, которая должна будет остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

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