Украинский премьер призвал «не преклонять колено» перед Москвой

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал сохранить энергетическую независимость страны, сообщает RT.

По словам Гройсмана, он всегда удивлялся, как Украина, которая имеет большие запасы природного газа, покупала его у России. «Стоило наступить декабрю, как любая власть преклоняла голову и колено, ползала в Москву и договаривалась о цене на газ», — заявил он.

По мнению премьер-министра, страна сможет в будущем начать полномасштабную добычу собственного газа.

В июне глава Украины Петр Порошенко заявил, что страна создает группу в ЕС, которая должна будет остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».