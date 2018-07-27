Около половины россиян верят в существование инопланетной расы

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). 45 процентов опрошенных россиян заявили, что верят в существование инопланетной расы, сообщают «Известия» со ссылкой на ВЦИОМ.

При этом 27 процентов из этих людей считают, что пришельцы прячутся от людей, 18 процентов — их существование намеренно скрывают от граждан. А 42 процента респондентов думают, что инопланетяне либо не существуют, либо же не хотят контактировать с людьми.

Опрос по телефону проводился Всероссийским центром изучения общественного мнения 29 и 30 мая этого года среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет.