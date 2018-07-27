СМИ сообщили о связях арестованной Бутиной с потомком Рокфеллеров

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В деле россиянки Марии Бутиной, которую арестовали за якобы незарегистрированную деятельность в качестве агента, фигурирует праправнук Джона Д. Рокфеллера, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

Американские СМИ отметили, что в деле фигурируют два американца. По предположениям, второй из них — политический консультант Республиканской партии Пол Эриксон.

В феврале прошлого года потомок рода Рокфеллеров, 68-летний Джордж Д. О`нил, возможно, организовал закрытое мероприятие для делегации из России, которая прибыла в Вашингтон участвовать в Национальном молитвенном завтраке. На закрытой встрече присутствовали Бутина и Эриксон.

Время приема совпадает с указанной датой в материалах дела, а организатор в документах упоминается как «персона номер два». Сам О`нил отказался комментировать предположение о том, что «персоной номер два» может быть он.

15 июля Марию Бутину задержали в Соединенных Штатах за якобы незарегистрированную деятельность в качестве агента.